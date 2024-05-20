Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Serbest Bırakıldı

Kütahya\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Serbest Bırakıldı

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan Afganistan uyruklu şüpheli, yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin yakalanmasının ardından yapılan aramalarda suç unsuru bulunamadı.

20.05.2024 07:40
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Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan Afganistan uyruklu şüpheli yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Ağustos Mahallesinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir şahsın yapılan kontrollerinde iki parça halinde kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

Yakalanan H. E. B. isimli şahıs uyuşturucu maddeyi Afganistan uyruklu A.N.S. (20 ) isimli şahıstan aldığını beyan etmesi üzerine Asayiş Şube Ekiplerince yabancı uyruklu şahıs da yakalanarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

H. E. B. isimli şahıs uyuşturucu kullanma suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Afganistan uyruklu A.N.S. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanılmazken, gözaltına alınan şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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