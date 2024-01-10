Kütahya\'da 111 kişi ve 45 araç GBT kontrolünden geçti

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaya devriye ekiplerince 111 şahıs ve 45 aracın sorgusu GBT kontrolü ve denetiminin yapıldığı bildirildi.

Resmi Ekipler Amirliğine bağlı yaya devriye görevlileri tarafından Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Meydan Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Osmanlı Caddesi, Merkez Sokak ve bağlı sokaklarda yapılan çalışmalarda, 111 şahıs ve 45 aracın sorgusu GBT kontrolü ve denetiminin yapıldı. 1 narkotik madde yakalaması, 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. - KÜTAHYA