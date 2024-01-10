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Kütahya'da 111 kişi ve 45 araç GBT kontrolünden geçti - Son Dakika
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Kütahya'da 111 kişi ve 45 araç GBT kontrolünden geçti

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaya devriye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Meydan Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Osmanlı Caddesi, Merkez Sokak ve bağlı sokaklarda 111 kişi ve 45 aracın sorgusu GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda 1 narkotik madde yakalaması ve 2 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı.

Kütahya\'da 111 kişi ve 45 araç GBT kontrolünden geçti
10.01.2024 - 08:01,
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaya devriye ekiplerince 111 şahıs ve 45 aracın sorgusu GBT kontrolü ve denetiminin yapıldığı bildirildi.

Resmi Ekipler Amirliğine bağlı yaya devriye görevlileri tarafından Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Meydan Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Osmanlı Caddesi, Merkez Sokak ve bağlı sokaklarda yapılan çalışmalarda, 111 şahıs ve 45 aracın sorgusu GBT kontrolü ve denetiminin yapıldı. 1 narkotik madde yakalaması, 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kütahya, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da 111 kişi ve 45 araç GBT kontrolünden geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da 111 kişi ve 45 araç GBT kontrolünden geçti - Son Dakika
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