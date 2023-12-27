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Kütahya'da Yunus Timleri tarafından bir araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da Yunus Timleri tarafından bir araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan bir araçta ve 2 şahsın yapılan üst aramasında, 2,28 gram metamfetamin, 0,97 gram esrar ve 14 adet galara kapsül ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya\'da Yunus Timleri tarafından bir araçta uyuşturucu ele geçirildi
27.12.2023 - 00:25,
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Kütahya'da Yunus Timleri tarafından bir araçta uyuşturucu ele geçirildi

KÜTAHYA - Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan bir araçta ve 2 şahsın yapılan üst aramasında, 2,28 gram metamfetamin, 0,97 gram esrar ve 14 adet galara kapsül ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Gaybiefendi Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, E.A. isimli şahsın sevk ve idaresindeki, D.Y. isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramasında, 2,28 gram metamfetamin, 0,97 gram esrar ve 14 adet galara kapsül ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Yunus Timleri tarafından bir araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da Yunus Timleri tarafından bir araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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