Kütahya Tavşanlı'da kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kütahya Tavşanlı'da kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mülayim Caddesi ile Tunçbilek Caddesi'nin kesiştiği Halk Eğitimi Merkezi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. yönetimindeki 43 RD 640 plakalı otomobil, Mülayim Caddesi üzerinden gelerek kavşaktan Sağlık Caddesi istikametine sola dönüş yaptığı sırada, Tunçbilek Caddesi üzerinde Balıklı Parkı yönüne seyreden A.A. idaresindeki 43 ADY 590 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kütahya Tavşanlı'da kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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