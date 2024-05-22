Kütahya Tavşanlı'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kütahya Tavşanlı'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kütahya Tavşanlı\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Yeni Mahalle Akseven caddesi üzerindeki kavşakta bir otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

22.05.2024 14:24
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Yeni Mahalle Akseven caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre O.D. idaresindeki otomobil ile H.B.G. idaresindeki elektrikli motosiklet Akseven Sokak ile Gül Sokak kavşağında çarpıştı.

Kazada elektrikli motosiklet sürücüsü H.B.G. ile arkasında yolcu olarak bulunan M.A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine belirtilen adrese gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kütahya Tavşanlı'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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