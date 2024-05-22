Kütahya Tavşanlı\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Yeni Mahalle Akseven caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre O.D. idaresindeki otomobil ile H.B.G. idaresindeki elektrikli motosiklet Akseven Sokak ile Gül Sokak kavşağında çarpıştı.

Kazada elektrikli motosiklet sürücüsü H.B.G. ile arkasında yolcu olarak bulunan M.A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine belirtilen adrese gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - KÜTAHYA