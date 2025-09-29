Kuyuda Can Verdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaklaşık 25 metre derinliğindeki kuyuya düşen genç yaşamını yitirdi. Olay, Atatürk Mahallesi Ova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçük kardeşi ile birlikte hurda toplayan Eymen Cuma (26), henüz bilineyen bir nedenle bölgede bulunan su kuyusuna düştü.

KARDEŞİ DURUMU AİLESİNE BİLDİRDİ

Ağabeyini göremeyince kardeşi durumu ailesine bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu kuyudaki Eymen Cuma'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.