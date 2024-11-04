Kuyumcu, 22 Milyon Lirala Kayboldum Dedi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kuyumcu, 22 Milyon Lirala Kayboldum Dedi

Kuyumcu, 22 Milyon Lirala Kayboldum Dedi

İzmir'de kuyumcu İ.K., 22 milyon lira dolandırıcılıkla kayboldu, borçları için İstanbul'a gittiğini iddia etti.

04.11.2024 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde müşterileri ve diğer kuyumculardan topladığı 22 milyon lirayla ortadan kaybolan ve daha sonra polis ekiplerince yakalanan kuyumcu, emniyetteki ilk ifadesinde kaçmadığını, borçlarını kapatmak için İstanbul'a gittiğini öne sürdü.

Edinilen bilgiye göre, yüksek kar vaadiyle altınlarını Karşıyaka Çarşısı'nda bulunan Ses İşhanı'ndaki kuyumcuya emanet eden vatandaşlar, kuyumcunun ansızın ortadan kaybolması üzerine durumu savcılığa bildirerek, kuyumcu İ.K. (41) ve ağabeyi Y.K.'den şikayetçi oldular. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, 23 vatandaşı 'yüksek kar vaadiyle' yaklaşık 22 milyon lira dolandırdıkları belirlenen kuyumcu iki kardeşi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Y.K. Buca ilçesinde, İ.K. ise İstanbul'da yakalandı.

"Kaçmadım, borçlandım"

Gözaltına alınan kuyumcu İ.K.'nin emniyetteki ifadesinde, "Kaçmadım. İşlerim ters gittiği için borçlandım. Bu borçlarımı ödemek için görüşme yapmak amacıyla İstanbul'a gitmiştim. Kimseyi dolandırmadım. Borçlarımı ödeyeceğim" dediği öğrenildi. İ.K. ve ağabeyi Y.K., emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Karşıyaka, İstanbul, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, izmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuyumcu, 22 Milyon Lirala Kayboldum Dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:58 Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş’tan randevu istedi Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi
14:11 Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler Kayyum atanan belediye binasının önünde skandal sözler
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
07:53 Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı
07:34 Edin Dzeko’dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde Edin Dzeko'dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
23:37 İsrail’e giden gemiye Haydarpaşa Limanı’nda baskın İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın
23:29 Jose Mourinho’dan olay yaratacak paylaşım Jose Mourinho'dan olay yaratacak paylaşım
23:18 Acun Ilıcalı’dan Trabzonspor’u şaşkına çeviren itiraf Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'u şaşkına çeviren itiraf
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 17:07:28. #1.11#
SON DAKİKA: Kuyumcu, 22 Milyon Lirala Kayboldum Dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.