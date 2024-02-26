Kameraya anbean yansıdı! İki ayrı kuyumcuya giren hırsızlardan 8 milyon 500 bin liralık vurgun

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İstanbul'da kuyumcuların kepenklerini zorla açıp içeri girdikten sonra yanlarında getirdikleri çöp poşetlerine doldurdukları altınları çalan 4 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelilerin 2 ayrı olayda toplamda 8.5 milyon liralık soygun iki ayrı kuyumcudan 8 milyon 500 bin lira değerinde altın çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

8 MİLYON 500 LİRALIK VURGUN

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 9 ve 11 Ocak'ta Eyüpsultan ile Beylikdüzü'nde yaşanan iki ayrı kuyumcu hırsızlığına ilişkin çalışma yürüttü. Yapılan incelemede iki iş yerinden 8 milyon 500 bin lira değerinde altın çalındığını belirleyen ekipler, olaydan iki gün sonra şüphelilerden birini yakaladı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çalışmaların devamında kimlikleri belirlenen diğer 3 şüpheli de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile 112 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan şüphelilerin kuyumcudan yaptıkları hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntüde, kapüşon ve maskeyle yüzünü gizleyen şüphelilerin, demir kesme makasıyla kepengin kilidini kırıp iş yerine girmeleri, tezgahtaki altınları torbaya doldurduktan sonra kaçmaları yer aldı.