Ladik’te 15 taşımalı eğitim servisi denetlendi, aykırı sürücülere ceza verildi - Son Dakika
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Ladik’te 15 taşımalı eğitim servisi denetlendi, aykırı sürücülere ceza verildi

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Ladik’te 15 taşımalı eğitim servisi denetlendi, aykırı sürücülere ceza verildi
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Samsun'un Ladik ilçesinde taşımalı eğitim servislerinde 15 minibüs denetlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Uğur Menekşe başkanlığındaki denetime trafik polisleri ve zabıta katıldı; mevzuata aykırı sürücülere cezai işlem uygulandı.

Samsun'un Ladik ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren servis araçları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, trafik polisleri ve belediye zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Denetimlerde mevzuata aykırılıklar tespit edilen sürücülere yönelik gerekli işlemler uygulandı.

Samsun'un Ladik ilçesinde öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla taşımalı eğitim servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Uğur Menekşe başkanlığında yürütülen denetime trafik polisleri ve belediye zabıta memurları katıldı.

Denetimler kapsamında toplam 15 minibüs kontrol edildi. Araçların ve sürücülerin ilgili mevzuat çerçevesindeki yükümlülükleri incelenirken gerekli evrakların eksiksiz olup olmadığı ve kurallara uygunluk durumu değerlendirildi.

Kontroller sırasında mevzuata aykırı durumlar tespit edilen servis sürücülerine ilgili hükümler doğrultusunda cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim Müdürlüğü3. SayfaSamsunGüncelEğitimZabıtaTrafikLadikSon Dakika

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