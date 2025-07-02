Leman Dergisi'ndeki Karikatür Krizi - Son Dakika
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Leman Dergisi'ndeki Karikatür Krizi

02.07.2025 14:42
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Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürü üzerine soruşturma sürüyor. Şüpheliler ifade verdi.

Leman Dergisi'nde yer alan Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) ve Hz. Musa (Aleyhisselam)'ın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli grafiker Cebrail Okcu ve eser sahibi Doğan Pehlevan'ın ifadesi ortaya çıktı. Pehlevan ifadesinde, "Ben Türkiye'de yıllardır çizerlik yaparım, çizerlikte öğrendiğimiz ilk kural din konularına girme, dinle alay etmedir" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihinde Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) ve Hz. (Aleyhisselam)'ın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürü yayımlamasına ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler grafiker Cebrail Okcu ve eser sahibi Doğan Pehlevan'ın emniyette verdikleri ifade ortaya çıktı.

"Gelen karikatürün içeriğine bakmam içeriğiyle ilgilenmem sadece verilen işi yaparım"

Yaklaşık 30 yıldır Leman Dergisi'nde çalıştığını söyleyen şüpheli Okcu ifadesinde, "Dergideki basın, yayın süreci ile ilgili hiçbir yetkim yoktur. Ben dergide sadece sayfa tasarımı yapmaktayım. Karikatüristlerden ve yazarlardan gelen işler genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün'e gider ondan da bana gelir. Benim dergideki yazıların ve karikatürlerin yerlerini sığdırmak sayfalara düzgün biçimde sığdırmak dışında herhangi bir müdahalem yoktur. Göstermiş olduğunuz karikatürü Doğan Pehlevan çizdi. Çizimler genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün'e gönderilir. Onun onayından geçtikten sonra bana geldi. Bana karikatürün hangi sayfada hangi ölçüde olacağı bilgileri Tuncay Akgün tarafından gelir ben de bunun yerleştirmesini yaparım. Gelen karikatürün içeriğine bakmam içeriğiyle ilgilenmem sadece verilen işi yaparım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.

"Çok da neşeli ve sevgi dolu bir karikatür olduğunu düşündüm"

Şüpheli Pehlevan ise ifadesinde, "Benim Leman dergisinde sorumlu olduğum yarım sayfalık bir köşem vardır. Bahse konu karikatürü yaklaşık bir hafta önce çizdim ve Tuncay Akgün'e derginin sahibi olduğu için gönderdim. Aynı süre içerisinde derginin grafik tasarım işlerini yapan Cebrail Okcu ve Murat Yüceşan'a gönderdim. Karikatürün yayınlanmasında yönetmen Tuncay Akgün yetkilidir, onun onayı olmadan karikatür yayınlanmaz. Tuncay Akgün gönderilen karikatürde bahsedildiği gibi bir sorun olsaydı kesinlikle yayınlamazdı. Filistin katliamından bugüne gelen İran savaşı da dahil karşılıklı ölen insanlarla ilgili aslında barış dolu bir karikatürdür ve Muhammed ve Musa isimleri bu toplumların içerisinde çokça kullanılan popüler isimlerdendir. Muhammed Müslümanları temsil eden bir isim gibi dururken Musa'nın da Yahudileri temsil eden bir isim gibi olduğundan dolayı bu karikatürde kullandım. Ayrıca peygamberden bahsedeceksek başında 'Hz' veya 'S.A.V.' kullanmamız gerekir ki Peygamber olduğu belli olsun. Çok da neşeli ve sevgi dolu bir karikatür olduğunu düşündüm. Bugünkü olaylarla hiç bağdaştırmadım. Ben Türkiye'de yıllardır çizerlik yaparım, çizerlikte öğrendiğimiz ilk kural din konularına girme, dinle alay etmedir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Leman Dergisi'ndeki Karikatür Krizi - Son Dakika

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