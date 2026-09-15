Levent Gök, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın hüküm giydiği duruşma görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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Levent Gök, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın hüküm giydiği duruşma görüntülerini paylaştı

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Eski CHP'li Milletvekili Levent Gök, 12 Eylül darbesi nedeniyle yargılanan Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın 2014'te müebbet hapis cezasına çarptırıldığı karar duruşmasının görüntülerini paylaştı. Gök, paylaşımında kararı veren Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oktay Saday'ı saygıyla andığını belirtti.

Eski CHP'li Milletvekili Levent Gök, 12 Eylül darbesi nedeniyle yargılanan Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın 2014'te müebbet hapis cezasına çarptırıldığı karar duruşmasının görüntülerini paylaştı.

Eski CHP'li Milletvekili Levent Gök, 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle yargılanan dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya'nın hüküm giydiği anlara ait görüntüleri paylaştı. Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 18 Haziran 2014 tarihli karar duruşmasına ait görüntülerde, cezanın açıklanmasının ardından salondaki izleyicilerden alkış sesleri geldiği duyuluyor. CHP'li eski Milletvekili Gök paylaşımında, "12 Eylül darbecilerinin karar duruşmasını kamuoyuna sunuyorum. Kararı veren Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, çok değerli dünürüm rahmetli Oktay Saday'ı saygıyla anıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Tahsin Şahinkaya, 12 Eylül Darbesi, Milletvekili, Kenan Evren, Levent Gök, 3. Sayfa, Ankara, Eylül, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Levent Gök, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın hüküm giydiği duruşma görüntülerini paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Levent Gök, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın hüküm giydiği duruşma görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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