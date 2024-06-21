Levent'te Uyuşturucu Operasyonu: Bekçi Yaralandı, Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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Levent'te Uyuşturucu Operasyonu: Bekçi Yaralandı, Şüpheliler Yakalandı

Levent'te yapılan bir uygulama sırasında polis ekipleri, bir otomobilde bulunan şahıslara uyuşturucu madde bulunduğu şüphesiyle müdahale etti. Şahıslar, uyuşturucuları dışarıya atarak kaçmaya başladı. Kovalamaca esnasında trafik ışıklarında bekçi bir süre sürüklendi ve aracın lastiğine ateş açınca yaralandı. Şüpheliler ise kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 şahıs, savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

21.06.2024 10:19
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Levent'te otomobille uygulamaya giren 4 şahıs, uyuşturucuları dışarıya atıp araçla kaçmaya başladı. Polis ile şahıslar arasında yaşanan kovalamaca esnasında trafik ışıklarında kapıyı tutan bekçi bir süre sürüklendi. Bekçi aracın lastiğine ateş açınca janttan seken kurşun onu bacağından yaralarken, 4 şahıs ise kıskıvrak yakalandı. Hareketli dakikalar kameralara yansırken, adliyeye sevk edilen 4 şahıs savcılık ifadesi sonrası serbest kaldı.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Beşiktaş Levent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde polis ekipleri uygulama yaptığı esnada şüphe üzerine bir otomobile "dur" ihtarında bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen otomobildekiler camdan uyuşturucu maddeleri atarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine şahıslarla polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

Janttan seken kurşun bekçiyi yaraladı

Dakikalarca süren kovalamacada Kağıthane Ortabayır'daki ana caddeye giren şüphelileri C.B. isimli bekçi, durdurmak için aracın kapısını tuttu. Ancak şahıslar kaçmaya devam edince bekçi birkaç metre sürüklendi. Silahına sarılan bekçi durdurmak istediği aracın lastiğine ateş açtı. Ancak janttan seken kurşun, bekçiyi bacağına isabet ederek yaraladı. Polis ekiplerinin gelmesiyle şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Yere yattıkları kelepçelenen şahısların üst aramasında ve aracında herhangi bir şeye rastlanılamadı. Bekçi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Savcılık tarafından serbest bırakıldılar

Adamların ardından gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan 4 şahıs, "kasten yaralama", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 4 şahıs serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Levent'te Uyuşturucu Operasyonu: Bekçi Yaralandı, Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika

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