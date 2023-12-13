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Libya'da sel felaketine katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi plaketle onurlandırıldı - Son Dakika
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Libya'da sel felaketine katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi plaketle onurlandırıldı

Libya'da meydana gelen sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekibi, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından plaketle ödüllendirildi.

Libya\'da sel felaketine katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi plaketle onurlandırıldı
13.12.2023 - 10:38,  Güncelleme: 10:46
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Libya'da meydana gelen sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak için AFAD Başkanlığı tarafından görevlendirilen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekibi, Büyükşehir Belediye Meclisinde plaketle onurlandırıldı.

Libya'da 10 Eylül tarihinde meydana gelen sel felaketinin ardından AFAD Başkanlığı tarafından bölgede görevlendirilen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekibi, Büyükşehir Belediye Meclisinin Aralık ayı Toplantısı'nda plaketle onurlandırıldı. Tören öncesi konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, "Bildiğiniz üzere, 10 Eylül'de Libya'da büyük bir sel felaketi yaşanmıştı. Devletimiz tarafından Libya'ya yardım eli uzatılmış ve İçişleri Bakanlığımıza bağlı AFAD Başkanlığı tarafından İtfaiye Dairesi Başkanlığımız da bölgede görevlendirilmişti. İtfaiye Daire Başkanlığımıza bağlı, 3 araç ve 9 kişilik ekip 13 Eylül'de İzmir limanından Libya'ya hareket etmişti. Bölgede arama kurtarma ve su çekme işlemleri yapan ekiplerimiz çok zorlu şartlarda mücadele ederek görevini tamamladı ve 20 Ekim günü yurda geri dönüş yaptı. İtfaiyemiz daha önce de bildiğiniz gibi 6 Şubat tarihinde yaşadığımız ve asrın felaketi olarak nitelediğimiz Kahramanmaraş depremi başta olmak üzere; İzmir'de, Elazığ'da, Tunceli'de, orman yangınları, sel felaketleri ve depremlerde özveriyle görev yapmıştı. Kendilerine bu özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor ve sizlerin huzurunda ekibimize plaket takdim etmek istiyorum" diye konuştu. Konuşmanın ardından plaketler takdim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Libya, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Libya'da sel felaketine katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi plaketle onurlandırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libya'da sel felaketine katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi plaketle onurlandırıldı - Son Dakika
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