Liposuction Ameliyatında İhmal İddiası

18.08.2025 17:21
Gaziantep'te liposuction sonrası hayatını kaybeden Burcu Hasgül'ün cenazesi otopsi için açıldı.

Gaziantep'te özel bir hastanede liposuction ameliyatı olan 2 çocuk annesi Burcu Hasgül, operasyon sonrası gelişen komplikasyonların ardından hayatını kaybetti. Olay sonrası "normal ölüm" raporuyla defnedilen kadının cenazesi, ailesinin hastane hakkındaki ihmal iddiaları ve şikayeti sonrası savcılık kararıyla günler sonra mezarından çıkarılarak otopsi yapıldı.

Fransa'nın Paris kentinde yaşayan ve liposuction yaptırmak üzere Gaziantep'e gelen 2 çocuk annesi güzellik uzmanı Burcu Hasgül (33), iddiaya göre Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi'nde ameliyata alındı.

AMELİYAT SIRASINDA FENALAŞTI, HAYATINI KAYBETTİ

Operasyon sırasında fenalaşan Hasgül'ün ameliyatı yarıda bırakıldı ve yoğun bakıma alındı. Doktorların, Hasgül'de faktör 8 eksikliği bulunduğunu belirterek operasyonu durdurduğu öne sürüldü. Yoğun bakım sürecinin ardından başka bir özel hastaneye sevk edilen genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLENİN ŞİKAYETİYLE OTOPSİ YAPILDI

Hasgül'ün cenazesi, hastanenin morgundan "normal ölüm" raporuyla ailesine teslim edilerek gözyaşları içinde defnedildi. Ancak günler sonra aynı hastanede benzer belirtilerle başka bir hastanın da hayatını kaybettiğini öğrenen aile, durumdan şüphelendi.

Acılı aile, Özel MMT Amerikan Hastanesi yönetimi ve ameliyatı gerçekleştiren doktorların ihmali olduğunu ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık kararıyla Burcu Hasgül'ün mezarı açılarak otopsi yapılmasına karar verildi. Aile, ihmali bulunan hastane ve doktorların cezalandırılmasını istedi.

"ABLAM LİPOSUCTİON AMELİYATINA GİRDİ CANSIZ BEDENİNİ ALDIK"

Ablasının basit bir estetik operasyon sonrası hayatını kaybettiğini söyleyen Burcu Hasgül'ün kardeşi Yusuf Yaşar, yaşanan ameliyat sürecini anlattı.

Yusuf Yaşar, "Ablam basit bir estetik operasyon geçirdi. Bir karın bölgesinden yağ aldırma operasyonu ameliyatına girdi. Sürecin sonunda biz cansız bedenini aldık. 4 Ağustos günü Gaziantep'te Özel MMT Amerikan Hastanesi'nde ameliyatı kötü geçti. Ameliyatı sonlandıramadılar. Bitiremeden yoğun bakıma alındığı haberi geldi. Biz bu süreçte zaten ameliyat olmasına karşıydık. Kendisi de illa olmak istedi. Hatta bazı doktorlara sorduğunda bazı doktorlar yapmak da istemedi. Ama hastanede bulunan doktor sürecin riskli olduğunu bile bile bu ameliyatı yapmaya karar verdi. Ameliyatı sonlandırılamadı. Yoğun bakıma aldırdılar. İlk gün bazı şeyler söylendi işte durumu kötü sadece kan değerleri düştü. Kan verip yerine getireceğiz.

Ertesi gün tekrardan ameliyata devam edeceğiz gibi şeyler de söylendi. İkinci günü akşamına doğru bize farklı bir bilgi vermeye başladılar. Bu sefer faktör eksikliği söylendi. Faktör eksikliği varmış. 'Bu kalıtsal bir hastalık. Ailenizde olabilecek diğer bireylerde de olabilecek bir rahatsızlık' dendi. Milyonda bir rastlanan bir rahatsızlıkmış. Süreç bu şekilde işlemeye devam etti. 'Yoğun bakımında hematoloji bölümü olan başka bir yoğun bakıma almamız ve orada sürece devam etmemiz lazım' gibi şeyler söylediler. Ama durumunun ciddiyetinin bu kadar ağır olduğu hakkında bize bir bilgi verilmedi. Biz kendimiz de araştırma yaptık hastanelere sorduk. Yoğun bakımlarda yer bulamadık. Burada bir ihmal var zaten. Benim tahminim 112'ye bildirimi yapılmadı. Çünkü 112'ye bildirimi yapılmış olsaydı biz daha rahat, daha çabuk bir yoğun bakım bulabilirdik. Onun yapılmadığına inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

