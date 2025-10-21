Louvre Müzesi'nde 88 Milyon Euro'luk Soygun - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Louvre Müzesi'nde 88 Milyon Euro'luk Soygun

Louvre Müzesi\'nde 88 Milyon Euro\'luk Soygun
21.10.2025 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Louvre Müzesi'nde çalınan mücevherlerin değeri 88 milyon euro olarak tahmin ediliyor.

Fransa'daki Louvre Müzesi'nden çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleştirilen soyguna ilişkin soruşturma sürerken, Paris Savcısı Laure Beccuau, çalınan mücevherlerin değerine ilişkin açıklamada bulundu. Beccuau, müze yetkililerin çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğu tahmin ettiğini belirterek, ancak hırsızların mücevherleri eritmesi halinde bu miktarı elde edemeyeceklerini aktardı.

Beccuau, soygunla dört kişinin bağlantısının olduğunu doğrulayarak, yetkililerin olay yerinde bulunan parmak izlerini incelediğini söyledi.

Louvre soygunu

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne 19 Ekim'de sabah saatlerinde gelen 4 hırsız, bina dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanmış ve bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar, 9 eser çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı ise düşürmüşlerdi. Taç hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların, soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. - PARİS

Kaynak: İHA

Louvre Müzesi, Kültür Sanat, Olaylar, 3-sayfa, Fransa, Kültür, Sanat, Dünya, paris, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Louvre Müzesi'nde 88 Milyon Euro'luk Soygun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor
800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu 800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu
Av tüfeğiyle oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı Av tüfeğiyle oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı
Trump Hamas’ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
İşsiz kalınca ekti, hayatı değişti Kilosunu 200-300 bin TL’ye satıyor İşsiz kalınca ekti, hayatı değişti! Kilosunu 200-300 bin TL'ye satıyor
Türkiye istedi, İsrail kabul etti Haniye ailesi dahil 66 kişi Gazze’den çıktı Türkiye istedi, İsrail kabul etti! Haniye ailesi dahil 66 kişi Gazze'den çıktı

23:10
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu
22:55
TSK’nın Irak ve Suriye’deki görev süresi 3 yıl daha uzatıldı
TSK'nın Irak ve Suriye'deki görev süresi 3 yıl daha uzatıldı
22:41
Stuttgart cephesinden Fenerbahçe’yi kızdıracak açıklama
Stuttgart cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama
22:13
Kenan İmirzalıoğlu’nun “Aile Bir İmtihandır“ dizisinde alacağı ücret belli oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun "Aile Bir İmtihandır" dizisinde alacağı ücret belli oldu
21:48
Adana’da F-16’lar alçak uçuş yaptı
Adana'da F-16'lar alçak uçuş yaptı
20:21
Bahçeli’nin “82 KKTC olmalı“ çıkışına yanıt geldi
Bahçeli'nin "82 KKTC olmalı" çıkışına yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2025 23:32:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Louvre Müzesi'nde 88 Milyon Euro'luk Soygun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.