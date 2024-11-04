Lübnan'da İsrail Saldırıları: 3 Bin 2 Ölü

3.Sayfa

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 2'ye yükseldiğini bildirdi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırılarında 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 90 kişinin de yaralandığını belirtti. Bakanlık, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 2'ye, yaralıların sayısının ise 13 bin 492'ye yükseldiğini ifade etti. - BEYRUT