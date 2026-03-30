Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

Lübnan'da İsrail'in 2 Mart'tan bu yana devam eden saldırılarında can kaybı her geçen gün artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 240'a, yaralı sayısının 3 bin 680'e yükseldiğini açıkladı.
Lübnan'da saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 1,2 milyona ulaştı. - BEYRUT
