Lübnan\'daki Patlamalarda Can Kaybı 14\'e Yükseldi

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Lübnan'da telsizlerin patlatılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi, yaralıların sayısı 450'yi aştı. Telsizlerin İsrail istihbaratı tarafından önceden tuzaklandığı iddia edildi. BM Güvenlik Konseyi'nin Lübnan'daki gelişmeleri ele almak üzere cuma günü acil oturumla toplanacağı açıklandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin farklı noktalarında telsizlerin infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği, yaralı sayısının 450'yi aştığı bildirildi.

BMGK, cuma günü acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanı Slovenya'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Zbogar yaptığı açıklamada, 15 üyeli konseyin Lübnan'da Hizbullah'ı hedef alan patlamalar nedeniyle cuma günü acil toplanacağını ifade etti. Zbogar yoplantının Arap ülkeleri adına Cezayir tarafından talep edildiğini belirtti.

Telsizlerin Japon menşeili olduğu iddiası

Lübnan'da bugün çok sayıda telsizin aynı anda patlatılmasının ardından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, telsizlerin Japonya merkezli "ICOM" marka olduğu öne sürüldü. ICOM şirketinin henüz patlamalara yönelik bir açıklama yapmadı.

Telsizlerin İsrail istihbaratı tarafından önceden tuzaklandığı iddia edildi

ABD'li haber sitesi Axios'un konuyla ilgili iki kaynağa dayandırdığı haberinde, patlatılan telsizlerin İsrail istihbarat servisleri tarafından önceden tuzaklanarak Hizbullah'a teslim edildiğini belirtti. Söz konusu telsizlerin, İsrail ile muhtemel bir savaşta kullanılacak acil iletişim sisteminin bir parçası olduğu ifade edildi. Telsizlerin sadece İsrail'le savaş sırasında kullanılması amacıyla üretildiği ve çok sayıda telsizin Hizbullah depolarında saklandığı aktarıldı. Ayrıca İsrail'in çağrı cihazı saldırısının ardından telsizlere yönelik saldırıdaki amacının, Hizbullah saflarında korkuyu artırmak, liderlerine İsrail ile çatışmaya ilişkin politikasını değiştirmeleri yönünde baskı yapmak olduğu öne sürüldü.

İkinci saldırı kararının, Hizbullah'ın ilk saldırıya (çağrı cihazı patlamaları) ilişkin soruşturmasının, telsizlerdeki güvenlik açığını ortaya çıkaracağı değerlendirmesiyle alındığı da iddia edildi.

Öte yandan Lübnan'da dün gerçekleştirilen ve 12 kişinin öldüğü, en az 2 bin 750 kişinin yaralandığı çağrı cihazı patlamalarından İsrail sorumlu tutulmuştu. Hizbullah'tan telsizlerin patlatılmasına yönelik ise henüz bir açıklama gelmedi. - BEYRUT