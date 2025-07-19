Balayından dönen Kadir Ezildi\'den hamam paylaşımı

'Temizlik Avcıları' ve 'En Hamarat Benim' programlarının sevilen sunucusu Kadir Ezildi, özel hayatına dair paylaşımlarla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Balayı tatilinden dönen Ezildi, bu kez evinden yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz haftalarda Gamze Türkmen ile görkemli bir düğün yapan Ezildi, Maltepe'de 5 Mayıs 2025'te kıyılan sade nikahın ardından İstanbul'da gerçekleşen düğün gecesiyle adından söz ettirmişti. Çiftin düğününde iki buçuk saat süren takı töreninde yaklaşık 15 milyon TL değerinde hediyenin takıldığı iddia edilmişti. Düğün sonrası balayını Mısır'da geçiren Ezildi, tatilin ardından evine döndü.

Balayından dönen Ezildi, bu kez evine yaptırdığı özel hamamı takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında hamamdan görüntülere de yer veren ünlü sunucu, "Şu eve yaptığım en iyi şey hamam. Resmen topraktan yeniden yaratıldım. Topuklarımı taşlamaktan, kendimi keselemekten ruhum çıktı geri geldi." notunu düştü.

Daha önce sade yaşam tarzıyla dikkat çeken Kadir Ezildi'nin bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.