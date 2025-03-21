Lüks Telefonlu Dilenci Mardin'de Yakalandı

Mardin'de lüks telefonla görüntülenen dilenci yakayı ele verdi

MARDİN - Mardin Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada lüks telefon ile dilenci olarak gündeme gelen A.G.isimli kadın dilenciyi yakaladı.

Mardin'de bir vatandaşın değeri yaklaşık 100 bin TL olan telefon ile görüntüsü çekilerek sosyal medyada paylaşması üzerine sosyal medyada gündem olan kadın dilenci Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yakalanarak kent dışına çıkarıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Fatih Eroğlu'nun talimatları ile harekete geçen Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sürekli yer değiştiren ve İl dışından Mardin'e gelen A. G. isimli kadın dilenciye "Kabahatler Kanunun 33 Maddesine"göre idari para cezası keserek kent dışına çıkardı.