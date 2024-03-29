Bursa'nın İnkaya Mahallesi'nde sahipleri yurt dışında yaşayan villada bahçıvanlık yapan Ali Vurgun, binaya girdiğinde bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamadan sonra villanın bodrum katında ve çatıda yangın çıktı, diğer katlarda da camlar kırıldı.
Kıyafetleri tutuşan Ali Vurgun, alevler içinde kendisini sokağa attı. Yoldan geçen bir kişinin yardımıyla giysilerini çıkarılan Vurgun'un vücudunda yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan Vurgun, ilk müdahalesi yapılarak Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri ise yaklaşık 1 saatte yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Söndürme çalışmasının ardından içeri giren itfaiye ekipleri, bodrum katında ceset buldu. Vücudundaki yanıklar nedeniyle kimliği belirlenemeyen ceset, DNA testi ve otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Tedavisi süren Vurgun'un ilk ifadesinde, villadaki cesedin M.Ş'ye (52) ait olduğunu söylediği öğrenildi. Bu kişinin hem kimlik tespiti hem de yangında mı yoksa daha önce başka bir nedenle mi öldüğü araştırılıyor. Ayrıca patlamanın nedenine ilişkin de polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.
Çevrede bulunan bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, patlamanın ardından villadan duman yükseldiği, bahçıvanın alev alan kıyafetleriyle kendini sokağa attığı, giysilerini çıkarmasının ardından ambulansa alındığı görülüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da villada patlama: Yangın çıktı, bahçıvan alevler içinde kendini sokağa attı - Son Dakika
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