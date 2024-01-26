Lüleburgaz\'da yaşlı bir kişi evinde ölü bulundu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşlı bir kişi evinde ölü bulundu.

Eşi Almanya'da olan ve bir süredir Lüleburgaz'da ikamet eden 79 yaşındaki Hayrettin Kızılırmak'tan haber alınamaması üzerine 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kızılırmak'ın Edirne Caddesi'nde bulunan ikametine gelen itfaiye ekipleri, camdan eve girerek polis ve sağlık ekiplerinin eve girebilmesi için kapıyı açtılar.

Eve giren ekipler Hayrettin Kızılırmak'ın cansız bedeniyle karşılaştılar. Kızılırmak'ın cesedi hastane morguna kaldırılırken, olay hakkında inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ