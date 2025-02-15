Lüleburgaz\'da Zincirleme Kaza

3.Sayfa

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Lüleburgaz ilçe merkezi D100 Karayolu, Murat Hüdavendigar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz plakası öğrenilmeyen bir otomobil Edirne istikametine seyir halinde olan 22 BC 096 plakası otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak karşı şeride geçen 22 BC 096 plakalı otomobil 59 S 6244 plakalı minibüse çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ