Maç izlemeye giden 14 ve 16 yaşındaki iki çocuk kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Maç izlemeye giden 14 ve 16 yaşındaki iki çocuk kazada hayatını kaybetti

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Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 14 ve 16 yaşlarındaki iki çocuk hayatını kaybetti. Arkadaşların maç izlemeye gittiği öğrenilirken gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı.

08.03.2025 15:00  Güncelleme: 15:14
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Kırkgöz Mahallesi'nde 6 Mart saat 21.00 sıralarında yürek yakan kaza meydana geldi. Hasan Hüseyin Tosun (16) ile arkadaşı Sait Emir Özkul (14), bir spor müsabakasını izlemek için 03 PK 813 plakalı motosikletle yola çıktı.

İKİ ARKADAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Hasan Hüseyin Tosun'un kullandığı motosiklet ile Osman Ç. yönetimindeki 03 KK 047 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Tosun ile Sait Emir Özkul hayatını kaybetti.

Maç izlemeye giden 14 ve 16 yaşındaki iki çocuk kazada hayatını kaybetti

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Hasan Hüseyin Tosun ile Sait Emir Özkul'un cenazeleri, dün ailelerine teslim edildi. Tosun'un cenazesi Eber köyü mezarlığında, Özkul'un cenazesi Çay Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Maç izlemeye giden 14 ve 16 yaşındaki iki çocuk kazada hayatını kaybetti
Hasan Hüseyin Tosun (solda), Sait Emir Özkul (solda)

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Kazayı hafif yaralı atlatan araç sürücüsü Osman Ç. (47) ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Osman Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışı yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Maç izlemeye giden 14 ve 16 yaşındaki iki çocuk kazada hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Maç izlemeye giden 14 ve 16 yaşındaki iki çocuk kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Yalçın:
    serbest bırakılmasının nedeni çocukların yaşı ehliyet için uyuşmuyor ve %100 onlar kusurlu belki ondan dolayı ama ileride tekrar tutuklanabilir 28 2 Yanıtla
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