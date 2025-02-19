Mahkemeden Tuzla Piyade Okulu'ndan ihraç edilen teğmen için karar - Son Dakika
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Mahkemeden Tuzla Piyade Okulu'ndan ihraç edilen teğmen için karar

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Erzurum 1. İdare Mahkemesi, 10 Kasım 2023 tarihindeki Atatürk'ü Anma Töreni'nde 'Atatürk fotoğrafı takmayan' teğmene tepki gösterdiği gerekçesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilen Teğmen S.Ç'nin ihraç kararını iptal etti.

19.02.2025 17:37  Güncelleme: 18:12
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Tuzla Piyade Okulu'nda, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde bir teğmenin yakasına Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı takmamasıyla başladığı belirtilen kavgadan sonra disipline sevk edilen yedi teğmen hakkındaki ihraç kararı verilmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

MAHKEME İHRAÇ KARARINI İPTAL ETTİ

Erzurum 1. İdare Mahkemesi, 10 Kasım 2023 tarihindeki Atatürk'ü Anma Töreni'nde 'Atatürk fotoğrafı takmayan' teğmene tepki gösterdiği gerekçesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilen Teğmen S.Ç'nin ihraç kararını iptal etti.

NE OLMUŞTU?

Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda, 10 Kasım 2023'te Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümü töreninde bir öğrenci subayın yakasına takması gereken fotoğrafı takmaması üzerine öğrenciler arasında tartışma çıkmış, sonrasında disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Olaya sebebiyet veren personelin tamamı hakkında "Geçici Görevden Uzaklaştırma Kararı" alınmıştı ve Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Kurul gerçekleştirdiği idari tahkikat sonucunda, olaya karışan ve Kurul'a sevk edilen 7 askerin tamamı hakkında, "Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı" verildiğini bildirdi.

Mahkemeden Tuzla Piyade Okulu\'ndan ihraç edilen teğmen için karar

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 10 Kasım, 3-sayfa, Erzurum, Piyade, Teğmen, Tuzla, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mahkemeden Tuzla Piyade Okulu'ndan ihraç edilen teğmen için karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Huseyin Gurkan:
    uzun adamın resmini takicaklar artik 33 83 Yanıtla
  • Apple User:
    tabi Atatürk’ün fotosunu takmayana ceza yok Atatürk’ü anana ihraç adalete bak adalete ileride feto gisi birde askeriyede bunları arındıracak 24 32 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    canım sevsinler gunah cıkarıyorlar. yemezler ama haberiniz olsun. 21 28 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    Atatürk büyük komutan apo recp bahço aynı kalem 16 26 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    Rabbim sen putperest kullarına tez zamanda imana gelmeyi nasip eyle 18 17 Yanıtla
  • ayhan erbek:
    onu ihraç edenler asılsın 14 15 Yanıtla
  • Can dostum:
    Vatan Hainleri 5 4 Yanıtla
  • KuZeYLi:
    Sevmiyorummmmmmmmmmmmmmmm 3 6 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    kimse kimseyi sevmek zorunda değil. ama tsk kanununda böyle bir uygulama varsa ona da saygı duyarız. 0 1 Yanıtla
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