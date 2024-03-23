'Mahzen-18' Operasyonunda Tefecilik Şebekesine Darbe: 44 Gözaltı - Son Dakika
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'Mahzen-18' Operasyonunda Tefecilik Şebekesine Darbe: 44 Gözaltı

\'Mahzen-18\' Operasyonunda Tefecilik Şebekesine Darbe: 44 Gözaltı

Ankara'da gerçekleştirilen 'Mahzen-18' operasyonları kapsamında, örgütsel yapılanma içerisinde tefecilik suçu işleyen şebekeye yönelik operasyonda elebaşı Feyyaz Küçükkaraca dahil olmak üzere 44 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda ruhsatsız tabanca, çek, senet ve doküman ele geçirildi.

23.03.2024 14:50  Güncelleme: 15:16
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'Mahzen-18' operasyonları çerçevesinde, 'Örgütsel Yapılanma Kapsamında' tefecilik suçu işleyen şebekeye yönelik operasyonda aralarında elebaşı Feyyaz Küçükkaraca'nın bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

" Ankara'da elebaşılığını Feyyaz Küçükkaraca'nın yaptığı 'Örgütsel Yapılanma Kapsamında' tefecilik suçunu işleyen gruba yönelik 'Mahzen-18' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu örgüt üyesi 44 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; 12'si tutuklandı. 12'si hakkında Adli Kontrol kararı, 1'i hakkında Ev Hapsi kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Örgütsel yapılanma kapsamında Tefecilik suçunu işlediği tespit edilen şüphelilerin;

Paraya ihtiyacı olan mağdurları İcra Müdürlüklerinden, kıraathanelerden, emeklilerin bulunduğu diğer ortamlardan veya aracı şahısların yönlendirmesiyle bularak faizle para verdikleri, karşılığında fatura, senet, muvafakatname imzalattıkları ve buna istinaden icra başlattıkları, örgüt üyelerinin borcunu ödeyemeyen şahısları, örgüt içerisinde bulunan diğer tefeci şahıslara yönlendirerek o şahıslardan aldığı tefe parasıyla kendi borcunu kapattırdığı ve bu silsile ile borcun kat ve kat arttırıldığı, örgütün, bazı elemanlarını İcra Müdürlüğü önünde bekleterek icralık olan şahısları örgütün ağına çektikleri, bazılarını ise özellikle Ulus ve Kızılay bölgesinde bulunan kıraathane ve çay ocaklarında bekleterek yaşlı ve emekli şahısları ağlarına düşürdükleri, bazı mağdurlara, bir örgüt üyesinin sahip olduğu firma üzerinden fatura kestirdikleri ve ticaret süsü vererek suçu örtmeye çalıştıkları, örgüt üyelerinin polis takibine yakalanmamak için akrabaları veya tanıdığı şahıslar üzerinden icra başlatarak, dosyalarını birbirlerine ya da bir başkasına Temlik (alacağın başka birine devredilmesi) diye tabir edilen yöntemle devrettirdiği ve kendilerine ulaşılmasını zorlaştırarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları, örgüt üyelerinin kendilerine hali hazırda borçlu olan mağdurları, aksatması, ödeyememesi veya daha fazla paraya ihtiyaç duyması halinde, kendi alacağını kapattırmak amacıyla bir kez daha faiz uygulanarak müşteri diye bahsettikleri şahısları birbirlerine yönlendirdikleri ve bu suretle bazı mağdurlara karşı 5-6 kez icra dosyası açarak borcun katlanmasına yol açarak, mağdurları çıkmaza sürükledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca ile çok sayıda çek, senet ve dokümana el konuldu." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 'Mahzen-18' Operasyonunda Tefecilik Şebekesine Darbe: 44 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Mahzen-18' Operasyonunda Tefecilik Şebekesine Darbe: 44 Gözaltı - Son Dakika
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