\'Mahzen-18\' Operasyonunda Tefecilik Şebekesine Darbe: 44 Gözaltı

'Mahzen-18' operasyonları çerçevesinde, 'Örgütsel Yapılanma Kapsamında' tefecilik suçu işleyen şebekeye yönelik operasyonda aralarında elebaşı Feyyaz Küçükkaraca'nın bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
" Ankara'da elebaşılığını Feyyaz Küçükkaraca'nın yaptığı 'Örgütsel Yapılanma Kapsamında' tefecilik suçunu işleyen gruba yönelik 'Mahzen-18' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu örgüt üyesi 44 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; 12'si tutuklandı. 12'si hakkında Adli Kontrol kararı, 1'i hakkında Ev Hapsi kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Örgütsel yapılanma kapsamında Tefecilik suçunu işlediği tespit edilen şüphelilerin;
Paraya ihtiyacı olan mağdurları İcra Müdürlüklerinden, kıraathanelerden, emeklilerin bulunduğu diğer ortamlardan veya aracı şahısların yönlendirmesiyle bularak faizle para verdikleri, karşılığında fatura, senet, muvafakatname imzalattıkları ve buna istinaden icra başlattıkları, örgüt üyelerinin borcunu ödeyemeyen şahısları, örgüt içerisinde bulunan diğer tefeci şahıslara yönlendirerek o şahıslardan aldığı tefe parasıyla kendi borcunu kapattırdığı ve bu silsile ile borcun kat ve kat arttırıldığı, örgütün, bazı elemanlarını İcra Müdürlüğü önünde bekleterek icralık olan şahısları örgütün ağına çektikleri, bazılarını ise özellikle Ulus ve Kızılay bölgesinde bulunan kıraathane ve çay ocaklarında bekleterek yaşlı ve emekli şahısları ağlarına düşürdükleri, bazı mağdurlara, bir örgüt üyesinin sahip olduğu firma üzerinden fatura kestirdikleri ve ticaret süsü vererek suçu örtmeye çalıştıkları, örgüt üyelerinin polis takibine yakalanmamak için akrabaları veya tanıdığı şahıslar üzerinden icra başlatarak, dosyalarını birbirlerine ya da bir başkasına Temlik (alacağın başka birine devredilmesi) diye tabir edilen yöntemle devrettirdiği ve kendilerine ulaşılmasını zorlaştırarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları, örgüt üyelerinin kendilerine hali hazırda borçlu olan mağdurları, aksatması, ödeyememesi veya daha fazla paraya ihtiyaç duyması halinde, kendi alacağını kapattırmak amacıyla bir kez daha faiz uygulanarak müşteri diye bahsettikleri şahısları birbirlerine yönlendirdikleri ve bu suretle bazı mağdurlara karşı 5-6 kez icra dosyası açarak borcun katlanmasına yol açarak, mağdurları çıkmaza sürükledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca ile çok sayıda çek, senet ve dokümana el konuldu." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › 'Mahzen-18' Operasyonunda Tefecilik Şebekesine Darbe: 44 Gözaltı - Son Dakika
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan belediyeye ait hayvan barınağında çekildiği öne sürülen öldürülmüş köpeklerin bulunduğu görüntüler, tepkilere neden oldu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, barınakta inceleme yaparken ölü köpek bulunmadığını tespit etti. Kemalpaşa Belediyesi ise konuyla ilgili araştırma başlattıklarını ve sorumlular hakkında işlem yapılacağını açıkladı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde serasının çatısını tamir ederken dengesini kaybederek yere düşen Eyüp Zavlak (60), hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, otomobil hurdaya döndü. Kazada otobüste sadece bir yolcu olduğu belirtildi.
Esra Ezmeci, Bağcılar'da 2019 ve 2023 yılları arasında 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan Metin Ş.'ye öfke kusarak "Bu tip adamlar adım edilsin" dedi.
Malatya'da depremzede esnaf için kurulan geçici ticaret merkezinde yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık, 6 Şubat'ta depremin yaşandığı saat olan 4.17'de gerçekleşti.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!
Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda, Genç ilçesi kırsalında 45 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Bingöl Valiliği, uyuşturucu maddeyle mücadeleye devam edileceğini açıkladı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir oto tamir atölyesinde kaynak yapımı sırasında çıkan yangında 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yangın, çalışanlar tarafından söndürüldü. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Karaman-Konya kara yolu üzerinde bulunan galericiler sitesi önünde meydana gelen kazada, kadın sürücü R.Y.'nin (25) kullandığı cip, kamyona arkadan çarptı. Kazada cip sürücüsü yaralandı ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?