Mahzen-29 Operasyonunda Çıkar Amaçlı Suç Örgütlerine Yönelik Detaylar Ortaya Çıktı

Çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik "Mahzen-29" adı verilen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Ulaşılan bilgilerde, çok sayıda silah ve suç unsurunun ele geçirildiği operasyonda, adı borsa manipülasyonlarıyla gündeme gelen iş adamı M.A. ile yine iş insanı O.Z.'nin de aralarında bulunduğu bazı kişilere karşı düzenlenen silahlı eylemin faillerinin yakalandığı öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstihbarat ve Asayiş şube müdürlüklerinin katılımıyla, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüş, İstanbul genelinde 8 ve 17 Nisan tarihleri arasında; Beşiktaş, Avcılar, Esenyurt, Kağıthane ilçelerinde meydana gelen "kasten adam öldürme", "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "uyuşturucu imalatı ve ticareti" ile "tehdit, hakaret" suçlarına karışan 32 şüpheli yakalanmıştı.
Söz konusu olaylara karışan faillerin yakalanmasına yönelik operasyonda yeni detaylara ulaşıldı. Yakalanan zanlıların evlerinde ele geçen 2 Utaş marka otomatik tabanca, 34 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 62 mermi ve uyuşturucu madde ile el konulan paralar emniyette sergilendi.
Operasyonda, 10 farklı olayda örgütsel şekilde eylemlerin gerçekleşmesini organize eden, azmettiricisi olan, saldırganlara eylem öncesi ve eylem anında bilgi ve silah temin eden, gözcülük yapan, eylem araçlarını sağlayan toplam 32 şüpheli emniyette sorguya alındı.
Çıkar amaçlı suç ağının söz konusu eylemleri arasında adı bir dönem borsa manipülasyonlarıyla gündeme gelen iş adamı M.A.'ya yönelik Beşiktaş ilçesinde 5 Nisan'da "kasten öldürmeye teşebbüs" eylemi, iş insanı O.Z.'nin Esenyurt ve Avcılar ilçelerindeki ev ve işyerlerine yönelik 9 ve 13 Nisan tarihleri arasında birden fazla silahlı saldırı eylemi, 15 Nisan Pazartesi günü Esenyurt'ta bir kişiyi kaçırma ve alıkoyma eylemi, 13 Nisan'da Kağıthane'de D.E. adlı bir vatandaşın öldürülmesi, 8 ve 13 Nisan tarihlerinde Kağıthane ilçesinde Yed-i Emin otoparkına el bombalı saldırı gerçekleştirilmesi ve Eyüpsultan ilçesinde 16 Nisan'da çete fertlerine dağıtılmak üzere satışa hazır şekilde 30 silah ve birleştirilmemiş çok sayıda silah parçasını sağlayan şahısların silah üretimine yönelik eylemleri açığa çıkarılmış oldu.
Öte yandan ele geçen silah ve mermiler ile uyuşturucu maddeleri kapsayan suç unsurları emniyette sergilendi. Yakalanan çete üyelerinin İstanbul Emniyetindeki ifade işlemleri ise devam ediyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Mahzen-29 Operasyonunda Çıkar Amaçlı Suç Örgütlerine Yönelik Detaylar Ortaya Çıktı - Son Dakika
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