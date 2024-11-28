Makas Atan Sürücü Takla Attı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Makas Atan Sürücü Takla Attı: 1 Yaralı

Nevşehir'de seyir halindeyken makas atan sürücünün aracı takla atarak tarlaya uçtu. Sürücü ağır yaralanırken, kaza sonrası çevrede başka yaralı arandı.

28.11.2024 22:15
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Seyir halinde makas atan sürücü takla attı: 1 yaralı

Kazada yaralanan sürücü, "Arkadaşım nasıl" diye sorunca ekipler harekete geçerek çevrede yaralıyı aradı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de seyir halindeyken makas attığı iddia edilen otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Kazada ağır yaralanan sürücü, "Arkadaşım nasıl" diye sorunca ekipler harekete geçerek çevrede yaralıyı aradı.

Kaza, Nevşehir- Avanos karayolunda meydana geldi. 50 AY 708 plakalı BMW marka otomobil sürücüsü A.Y. iddiaya göre seyir halindeyken makas attığı esnada aracının direksiyon hakimiyeti kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu. Yaklaşık 100 metre takla atarak duran otomobil sürücüsü kazada ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan sürücü Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Araç sürücüsü kurtarma esnasında "Arkadaşım nerede, onun durumu nasıl" diye sorunca ekipler seferber oldu. Polis, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri çevrede yaralı aramaya başladı. Yapılan aramalarda araçta ve çevresinde başka yaralının olmadığı anlaşıldı.

Kaza yapan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Otomobil, Nevşehir, 3-sayfa, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Makas Atan Sürücü Takla Attı: 1 Yaralı - Son Dakika

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