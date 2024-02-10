Makaslayan tır çay ocağına daldı: 4 yaralı
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde makaslayan tırın çay ocağına daldığı kazda 4 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle çay ocağının yanı sıra, ayakkabı dükkanı ve depo olarak kullanılan alanda hasar oluştu.
Kaza, Yenidoğan Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. idaresindeki 34 BZ 5300 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde makaslayarak çay ocağına daldı. O esnada çay ocağında oturan S.A., E.M., K.B. ve M.C. çarpmanın şiddetiyle yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerinde adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince 4 yaralı çay ocağından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı çevre hastanelere sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü Ö.K. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan, çay ocağının sol tarafında bulunan ayakkabı dükkanı ile sağ tarafındaki depo olarak kullanılan alanda hasar oluştu.
Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince trafikte kontrollü geçişler sağlanırken, tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.
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