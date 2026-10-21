Malatya Akçadağ'da çarpışan iki otomobilde 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Malatya Akçadağ'da çarpışan iki otomobilde 1'i ağır 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 07.30 sıralarında Malatya-Kayseri kara yolu yol ayrımı mevkiinde iki otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, 07.30 sıralarında Malatya- Kayseri kara yolu Akçadağ ilçesi yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Ö. idaresindeki 06 EAH 755 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkış yapan M.K. yönetimindeki 44 AG 165 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlardaki sürücüler ile Ü.D., H.Ö., S.Ö. ve H.Ö. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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