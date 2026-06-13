Malatya'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Malatya'da "kasten öldürme" suçlarından aranan ve haklarında toplam 60 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, JASAT operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi'nde firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik geniş katılımlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 8 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, iki ayrı "kasten öldürme" suçundan hakkında toplam 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. ile "kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan adli aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği, 522 adet fişek, tabanca dönüşümünde kullanılan 1 adet tetik tertibatı ve namlu ile 10 gram esrar ele geçirildi.

Yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edilirken, ele geçirilen silah, mühimmat ve uyuşturucu maddeyle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - MALATYA