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Malatya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem: İki Bina Hasar Gördü - Son Dakika
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Malatya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem: İki Bina Hasar Gördü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde, ağır hasarlı bir bina ile orta hasarlı bir binanın kolonlarında açılmalar meydana geldi. Binaların bulunduğu caddeler trafiğe kapatıldı ve uzman ekipler inceleme yapacak.

Malatya\'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem: İki Bina Hasar Gördü
28.12.2023 - 15:58,
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Malatya'da, öğle saatlerinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde biri ağır diğeri orta hasarlı iki binanın kolonlarında açılmalar meydana geldi. Binaların bulunduğu caddeler trafiğe kapatılırken, uzman ekiplerin binalarda inceleme yapacağı belirtildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 12.34'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 17,3 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen ve çevre illerden de hissedilen deprem kentte kısa süreliğine paniğe neden oldu.

Hasarlı iki binanın kolonlarındaki açılmalar korkuttu

Deprem sonrası Sivas Caddesi'ndeki ağır hasarlı bir bina ile Hasanbey Caddesi'ndeki orta hasarlı bir binanın kolonlarında açılmalar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine iki ayrı noktaya polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki caddenin de trafiğe kapatıldığı olayda binaların bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alınarak uzman ekiplere bilgi verildi.

Ekiplerin binalarda inceleme yapması beklenirken, polisin bölgedeki güvenlik önlemleri ise sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem: İki Bina Hasar Gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem: İki Bina Hasar Gördü - Son Dakika
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