Malatya 4.9 ile sallandı sallantı çevre illerde de hissedildi
MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.46 da yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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