Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'da da hissedildi.
AFAD verilerine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Şanlıurfa ve Adıyaman gibi çevre illerde de hissedildi. Deprem anında evde olan bir vatandaş, tavanda hareket eden lambayı görüntüledi. Korku dolu anlar kameraya yansıdı. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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