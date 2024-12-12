Malatya\'da Asayiş Uygulaması

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Malatya'da polis ekipleri park, bahçeler ile okul çevrelerinde asayiş uygulaması yaptı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Çok sayıda ekibin yer aldığı 51 ayrı noktada gerçekleştirilen uygulamalarda, 2 bin 150 araç kontrol edilirken, 9 bin 113 şahsa GBT uygulaması yapıldı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahısla birlikte çeşitli suçlara karışmış ve aranması bulunan 19 kişi hakkında işlem yapılan uygulamalarda, bir miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Okul ve yurt çevreleri ile genel trafik denetimlerinde ise çok sayıda araç ile şahıs sorgulanırken, toplamda 508 sürücüye cezai işlem uygulandı. - MALATYA