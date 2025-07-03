Malatya\'da Asayiş ve Uyuşturucu ile Mücadelede Düşüş

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Temmuz ayındaki asayiş olaylarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Valilik binasında düzenlenen basın toplantısına Vali Yavuz'un yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer ve İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da katıldı. Vali Yavuz, kent genelinde genel suç oranlarında önemli düşüşlerin yaşandığını belirterek, özellikle iş yeri hırsızlığı ve konut dokunulmazlığı ihlallerinde ciddi azalmalar olduğunu söyledi.

Uyuşturucu ile mücadeleye de değinen Vali Yavuz, Haziran ayında düzenlenen operasyonlarda 5 organize suç şebekesinin çökertildiğini, 49 düzensiz göçmenin yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildiğini açıkladı. Ayrıca uyuşturucu operasyonlarında 158 operasyon gerçekleştirildi, 217 kişi gözaltına alındı, 34 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

"Önem Projesi" kapsamında yaklaşık 8 bin dezavantajlı çocuk ile 5 bin 600 hamileye psikolojik, ekonomik ve sosyal destek sağlandığını aktaran Vali Yavuz, asayiş olaylarında olumlu gelişmeler olduğunu, evden hırsızlık vakalarında yüzde 70'in üzerinde azalma sağlandığını belirtti. Kaçakçılık ve dolandırıcılıkla mücadeleye devam ettiklerini, vatandaşların dijital dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Malatya'da kayıtlı araç sayısının 245 bin 257'ye ulaştığını, bunların 22 bin 705'inin motosiklet ve mobilet gibi iki tekerlekli araçlardan oluştuğunu aktaran Vali Yavuz, bu alandaki artış oranının yüzde 20,6 olduğunu ve bu araçlara bağlı trafik kazalarında artış yaşandığını söyledi. 2025 yılında il genelinde toplam 227 trafik kazası yaşandığını belirten Vali, kazalardaki artış oranının yüzde 16,3 olduğunu ancak ölümlü kazalarda yüzde 50, yaralanmalı kazalarda ise yüzde 13,4 oranında azalma sağlandığını ifade etti. Hayatını kaybedenlerin sayısında da yüzde 50 düşüş yaşandığını vurgulayarak trafik güvenliğinde genel anlamda iyileşme olduğunu söyledi.

Vali Yavuz, trafik kazalarının halen yüksek olduğunu belirterek, "Özellikle ölümlü kazaların yüzde 41'i aşırı hız kaynaklı. Yollarımız daha konforlu hale gelirken bu kadar ölümün olması kabul edilemez" dedi. Trafik kurallarına uyulması, emniyet kemeri takılması ve yorgun araç kullanılmaması gerektiğini de vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın desteğiyle Malatya'da trafik araç ve personel sayısının artırıldığını, denetimlerin yoğunlaştırıldığını aktaran Vali Yavuz, son bir ayda okul ve yurt çevrelerinde 968 denetim yapıldığını, 154 iş yeri ile 719 park, bahçe ve metruk binanın kontrol edildiğini söyledi. Bu denetimlerde 13 bin 393 kişinin sorgulandığını, 7 bin 428 araç ile 821 okul servisinin titizlikle denetlendiğini belirtti.

Vali Yavuz, "Malatya, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biridir. Bu şehirde yaşayan her kardeşimizin huzur ve güveni için gece gündüz çalışıyoruz. Hukuka saygılı, hakkını bilen ve başkasının hakkına saygı gösteren tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA