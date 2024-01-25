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Malatya'da Canlı Yayında Yakalanan Sunucu, 2 Ay Sonra Yine Depreme Yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da Canlı Yayında Yakalanan Sunucu, 2 Ay Sonra Yine Depreme Yakalandı

Malatya'da bugün Battalgazi merkezli yaşanan 5.2 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanan sunucu ve konuğunun yaşadığı kısa süreli panik kameralara yansıdı. Sunucu Mehmet Refik Metin ve konuğu deprem başlaması ile sakinliğini korurken reji ve görevliler korku yaşadı. Depremin bitmesi ile sunucu reklam arasına giderek yayını sonlandırdı. 2 ay önce yaşanan 5.2 büyüklüğündeki depremde de sunucu Metin, canlı yayında depreme yine yakalanmıştı.

Malatya\'da Canlı Yayında Yakalanan Sunucu, 2 Ay Sonra Yine Depreme Yakalandı
25.01.2024 - 19:50,
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Malatya'da 2 ay önce yaşanan 5.2 büyüklüğündeki depreme yayında yakalanan sunucu, bugün de aynı büyüklükteki depreme canlı yayında yakalandı.

Malatya'da bugün Battalgazi merkezli yaşanan 5.2 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanan sunucu ve konuğunun yaşadığı kısa süreli panik kameralara yansıdı. Kentte uydudan yayın yapan Malatya Vuslat TV'de canlı yayınlanan program sırasında merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5.2'lik deprem kameralara yansıdı. Sunucu Mehmet Refik Metin ve konuğu deprem başlaması ile sakinliğini korurken reji ve görevliler korku yaşadı. Depremin bitmesi ile sunucu reklam arasına giderek yayını sonlandırdı.

23 Kasım 2023 tarihinde yine merkez üssü Battalgazi olan 5,2 büyüklüğündeki depremde de sunucu Metin, canlı yayında depreme yine yakalanmıştı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Canlı Yayında Yakalanan Sunucu, 2 Ay Sonra Yine Depreme Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da Canlı Yayında Yakalanan Sunucu, 2 Ay Sonra Yine Depreme Yakalandı - Son Dakika
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