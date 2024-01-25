Malatya'da deprem anında yaşanan panik kamerada

MALATYA - Malatya'nın 5,2 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.05'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 13. 93 kilometre derinlikte meydana geldi.

Malatya ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem de herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken kısa süreli panik yaşadı.