Malatya\'da Güvenlik Başarıları

Malatya'da Emniyet ve Jandarma ekiplerinin 2026 yılının ilk 7 ayında yürüttüğü güvenlik ve asayiş operasyonlarının bilançosu açıklandı. Verilere göre terörle mücadelede tutuklama oranı yüzde 130 artarken, ölümlü trafik kazalarında ve asayiş olaylarında belirgin bir düşüş yaşandı.

Malatya Valiliği koordinasyonunda Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kesintisiz sürüyor. 2026 yılı Temmuz ayı itibarıyla tamamlanan 7 aylık dönemde, suç ve suçlularla mücadelede önemli başarılara imza atıldı.

Tutuklamalar yüzde 130 arttı

Terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonel çalışmalarda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3'lük artışla 39 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 88 şahıs gözaltına alınırken, tutuklananların sayısı yüzde 130 artış göstererek 23'e yükseldi.

Narkotik ekiplerinden operasyonlar

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ekipler, 7 ayda bin 374 narkotik operasyonuna imza attı. Operasyonlarda gözaltına alınan bin 804 kişiden 343'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yapılan aramalarda 23 bin 723 gram metamfetamin, 499 bin 125 adet sentetik ecza, 16 bin 327 gram sentetik kannabinoid ve binlerce gram farklı uyuşturucu madde ele geçirildi. Özellikle sentetik ecza yakalamalarında yüzde 145, sentetik kannabinoidde ise yüzde 865 oranında artış kaydedildi.

3,2 milyon TL'lik vergi kaybı önlendi

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 88 operasyonda 139 şahıs gözaltına alındı, 6 kişi tutuklandı. Tonlarca tütün, milyonlarca makaron, binlerce paket kaçak sigara ve tarihi eserin ele geçirildiği operasyonlar sayesinde 3,2 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi. Organize suçlarla mücadelede ise çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken, operasyon sayısı geçen yıla oranla yüzde 61,5 arttı.

Asayiş olaylarında düşüş, aranan 3 bin 719 şahıs yakalandı

İl genelinde meydana gelen 14 bin 260 asayiş olayında bin 215 şahıs gözaltına alınırken, 420 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçen yıla kıyasla toplam asayiş olaylarında yüzde 3,9 düşüş yaşandı. Kasten öldürme olayları yüzde 36,3, dolandırıcılık yüzde 13,5, iş yeri hırsızlığı ise yüzde 48,3 azaldı. Kapkaç olayları ise tamamen sıfırlandı. Ayrıca güvenlik güçlerinin titiz takibi sonucu kesinleşmiş hapis cezası bulunan bin 261 kişi ile ifade ve para cezası bulunan 2 bin 458 kişi olmak üzere toplam 3 bin 719 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Siber devriyeler 3 bin 776 hesabı mercek altına aldı

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, dijital alanda da suçlulara geçit vermedi. Sanal devriyelerce 3 bin 776 sosyal medya hesabı incelenirken, terör iltisaklı olduğu belirlenen bin 994 hesap üzerinde çalışma yürütüldü. Çalışmalar neticesinde suç unsuru tespit edilen bin 80 şahsın kimliği belirlendi.

Trafik denetimleri can kayıplarını azalttı

256 bin 904 tescilli aracın bulunduğu kentte trafik ekipleri 994 bin 266 aracı ve 7 bin 653 okul servisini denetledi. Kurallara uymayan 155 bin 809 sürücüye ve bin 767 okul servisine cezai işlem uygulandı. Artan denetimler sayesinde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları yüzde 5,5 azalırken; ölümlü kaza sayısı yüzde 31,2, kaza yerindeki can kayıpları ise yüzde 21 oranında düştü. Hastanede hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 69,2'lik düşüş kaydedilirken, yaya ölümleri ise sıfıra indi.