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Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Yaralı çocuk, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya\'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaşındaki çocuk yaralandı
21.01.2024 - 17:16,
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Malatya'da, minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, 14.45 sıralarında Yeşilyurt İlçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.D. idaresindeki AZ 115 plakalı Ford marka minibüs ile V.Ö. yönetimindeki 08 AZ 455 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki kız çocuğu H.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı çocuk Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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