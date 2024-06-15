3.Sayfa

Malatya'da, otomobil ile traktörün karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Sivas yolu Karaca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. yönetimindeki 80 PB 694 plakalı otomobil ile tali yoldan ana yola katılım sağlamaya çalışan A.D. idaresindeki 44 FD 681 plakalı traktör çarpıştı. Kazada, sürücüler ile H.O.D., T.D., M.C.D. ve Z.D. yaralandı. Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA