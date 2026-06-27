Malatya\'da Pompalı Tüfekli Saldırı

Malatya'da bir alışveriş merkezinin otoparkında pompalı tüfekle düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişiyi yaralayan şüpheli, olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalandı.

Olay, dün saat 23.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi Çevre Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında A.D.'ye (22) bir araç içerisinden pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu sol kolundan yaralanan A.D. kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden araçla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve fazla kan kaybettiği belirlenen yaralı, ambulansla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede biri dolu olmak üzere 2 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, saldırının şüphelisi olduğu belirlenen B.A.'yı olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA