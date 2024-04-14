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Malatya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren genç kadın tutuklandı.

Olay, gece saat 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Merkez Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eğitim Sokak'ta ikamet eden Tolunay Şimşek (29) ile eşi E.Ş. (29) arasında ailevi bir konu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.Ş., kocası Tolunay Şimşek'i bıçakla sırtından yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tolunay Şimşek, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şimşek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından öğle saatlerinde şehir mezarlığında defnedildi.

Gözaltına alınan E.Ş. ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA