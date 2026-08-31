Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Malatya\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Malatya'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

Malatya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Y.Ç. idaresindeki 44 AIE 476 plakalı otomobil ile E.G. yönetimindeki 44 AIP 838 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü E.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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