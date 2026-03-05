Malatya\'da Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi Kuzey Çevreyolu Kıraç mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, E.K. idaresindeki 44 AIL 931 plakalı Volkswagen marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sercan Ük'e (16) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çocuk yola savrulurken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Sercan Ük'nün cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.