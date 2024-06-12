Malatya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Taner Kız Öğrenci Yurdu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Y. idaresindeki 58 TL 908 plakalı araç ile F.A. yönetimindeki 06 AY 6653 plakalı araç çarpıştı. Kazada, Y.Y. ile Y.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yarılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA