Malatya'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Malatya-Ankara karayolu Maşti mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

23.06.2024 18:17
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Malatya'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.10 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Maşti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezine seyir eden A.U. yönetimindeki 33 APY 594 plakalı Opel marka cip, aynı yönde giden H.B. idaresindeki 34 ZT 1739 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Kazada H.B., A.B., Z.B., S.B. ve Ö.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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