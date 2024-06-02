Malatya\'da Üç Araçlı Trafik Kazasında Sürücü Kaçtı

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Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen sürücü aracı bölgede bırakarak kaçtı.

Kaza, 10.10 sıralarında İnönü Caddesi eski öğretmenevi karşısında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen Fiat marka 44 KC 434 plakalı araç, B.K. idaresindeki 06 BK 0541 plakalı Audi marka otomobil ile cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar park halindeki 44 AEY 901 plakalı otomobile çarptı. Kazada B.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 44 KC 434 plakalı araç sürücüsünün kaçtığı tespit edildi. Yaralının Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - MALATYA