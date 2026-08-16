Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama
Malatya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı, birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli yapılan çalışmalar neticesinde 8 şüphelinin üzerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda 903 adet sentetik ecza hapı, 38 gram metamfetamin ve 10 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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