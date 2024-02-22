Malatya'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 10 Kişi İşlem Yapıldı, 6 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Malatya'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 10 Kişi İşlem Yapıldı, 6 Zanlı Gözaltına Alındı

Malatya\'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 10 Kişi İşlem Yapıldı, 6 Zanlı Gözaltına Alındı

Malatya'da son bir haftada yapılan uygulama ve denetimlerde çok sayıda ruhsatsız silah ile uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 68 adet uyuşturucu hap, 32 adet sentetik hap, 129 gram esrar, 71.81 gram kannabinoid, 1.60 gram metamfetamin, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Olaylarla ilgili 10 kişi hakkında işlem yapılırken, 6 zanlı gözaltına alındı.

22.02.2024 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da son bir haftada yapılan uygulama ve denetimlerde çok sayıda ruhsatsız silah ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaylardan 10 kişi hakkında işlem yapılırken, 6 zanlı ise gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan uygulama ve denetimlerde 68 adet uyuşturucu hap, 32 adet sentetik hap, 129 gram esrar, 71.81 gram kannabinoid 1.60 gram metamfetamin,1 adet pompalı tüfek, 3 adet glock marka 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet gold star 2002 marka 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet browning marka 9.19 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 10 kişi hakkında işlem yapılırken, çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen M.C.D., A.A., M.K., E.K. ve M.K.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Olaylarla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Hırsızlık, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 10 Kişi İşlem Yapıldı, 6 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:28:42. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 10 Kişi İşlem Yapıldı, 6 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement